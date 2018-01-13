‘Yanlışlıkla’ balistik füze alarmı verildi!

ABD'nin eyaletlerinden biri olan Hawaii'de 'balistik füze saldırısı' paniği yaşandı. Yaklaşık 38 dakika sonra yanlış alarm olduğu açıklandı.

Vatandaşların cep telefonlarına acil uyarı koduyla “Hawaii’ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir” mesajı gönderildi. Uyarı, adada paniğe neden oldu.

38 DAKİKA SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Ancak yaklaşık 38 dakika sonra açıklama yapan yetkililer, mesajın yanlış olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu söylenirken, yanlış alarmın nedeninin henüz bilinmediğini, olayın soruşturulduğunu söyledi.