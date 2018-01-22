2018 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona eriyor?

Açık Lise öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrenciler 2018 AÖL kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor diye merak ediyor. Açık Lise kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Haberimizde AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz...

Öğrenimi henüz tamamlamamış olan vatandaşlar açıktan okuyarak lise öğrenimlerini sürdürebiliyorlar. 2018 AÖL kayıt yenileme işlemleri 8 Ocak’ta başladı. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? Açık Lise 2.dönem kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanıyor. AÖL kayıt yenileme işlemi için ne kadar ücret ödeniyor? İşte detaylar…

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

2018 AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL'de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

MEB’DEN AÖL AÇIKLAMASI

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır. Kayıt yenileme işlemlerine dair MEB tarafından yapılan açıklamaya yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.