10 Şubat 2018 ehliyet sınavı sonuçları ve soru cevapları ne zaman açıklanacak? Sürücü adaylarının ehliyet sınavı cevap anahtarı açıklandı mı?

10 Şubat 2018'de gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını büyük bir ilgiyle araştıran adaylar sonuçlar hakkında MEB’den yapılacak açıklamaya odaklandı. Sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavında ter döktü ve sınav durumlarını kontrol etmek için ehliyet sınavı soru ve cevaplarını bekliyor. İşte merak edilenler ve MEB sonuç açıklama tarihi...

Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını, ehliyet sınavı sonuçlarını merak ediyor. Sınav sonucunu merak edenler adaylara yanıt MEB takviminde verildi. MEB’in yayınladığı takvime göre son gerçekleşen ehliyet sınavının sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak. Ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte ehliyet sınav sonuçları ile ilgili merak edilen soruların yanıtı…

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Ehliyet sınavı sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilecek, ehliyet sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanır yayınlanmaz, aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ”Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayor. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM’nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınıyor.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmıyor.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmıyor ve cevaplandırılmıyor.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmıyor ve cevaplanmıyor.