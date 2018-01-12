Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte ÖSYM MSÜ astsubay ve subay başvuru kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne yetiştirilmek üzere 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacağı açıklanmıştı. MSÜ astsubay ve subay alımları ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ astsubay ve subay başvuru kılavuzu linki haberimizde

ÖSYM MSÜ astsubay ve subay başvuru kılavuzunu yayınladı. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? soruları da yanıt bulmaya başladı. Bakan Nurettin Canikli, geçtiğimiz günlerde 2018 yılında yapılacak asker alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Astsubay ve subay alımı hakkında bilgi edinmek isteyenler tüm aradıklarını haberimizde bulabilirler İşte ÖSYM MSÜ astsubay ve subay başvuru kılavuzu ve ayrıntılar…

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz günlerde “2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır.” açıklamasında bulundu.

MSÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ öğrencisi olmak için Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurular 9 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek. Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

MSÜ BAŞVURU KLAVUZU

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. MSÜ başvurusu yapmak isteyen öğrenciler haberimizdeki adımları izleyebilirler. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için ilk olarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Başvuru Sürecindekiler sekmesinden Milli Savunma Üniversitesi başvurusu seçilmeli ve ardından çıkan başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, başvuru kılavuzunun son sayfasında yer alan bankalardan birine veya ÖSYM internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır.

MSÜ ÜCRET ÖDEMELERİ EN SON NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre sınav ücreti ödeme işlemleri 16 Şubat 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.