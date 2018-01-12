Devletler kripto paralara karşı harekete geçti

Bitcoin’de yaşanan artışla bir anda dünyanın gündemine oturan kripto paralar hakkında devletler, düzenleyici adımlar atmaya başladı. Yapılan açıklamalar kripto para piyasasını sarstı. Yaklaşık 700 milyar dolarlık kripto para piyasasının geleceği merak ediliyor.
TÜRKİYE’DEN İLK ADIM
Kripto para dünyasında yaşanan gelişmelere Türkiye de kayıtsız kalmadı. Finansal İstikrar Komitesi’nde kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.
Dün Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilirken, bankacılık sektörüne ilişkin uluslararası standartlara uyum kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri ile politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla sektörün veri altyapısının güçlendirilmesi ele alındı.
Açıklamada, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiği belirtildi.
Bu çerçevede şu açıklamalar yapıldı:
* Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.
* Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.
* Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.
* Kripto paranın dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasadışı faaliyetlerde de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
* Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında yukarıda bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir.
GÜNEY KORE’NİN AÇIKLAMASI PİYASAYI ETKİLEDİ
Geçtiğimiz günlerde Güney Kore, kriptopara ticaretini ve borsalarını yasaklamak için Adalet Baklanlığı nezdinde girişim başlattını açıklamıştı. Adalet Bakanı Park Sang-ki iç piyasada kriptopara ticaretinin yasaklanmasına ilişkin kendi yasa tasarısını hazırlamasının ardından kısa süre içerisinde diğer bakanlıklarla da konuyu görüşecek. Bu haberin duyulmasının ardından kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşanmıştı.
AVUSTRALYA
Kripto paralar hakkında yasal düzenlemeler uygulamayı amaçlayan ülkeler arasına dün akşam saatlerinde Avustralya da katıldı. Avustralya Hükümetinin vergiden sorumlu birimi olan Avustralya Vergi Dairesi’nin (ATO), kripto para birimleriyle ülke sınırlarında gerçekleştirilen işlemleri vergilendirebilmek adına bir birim kuracağı duyuruldu.
RUSYA
Avustralya’nın bu açıklamasından saatler sonra Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseev, Şubat ayında Devlet Dumasına Rusya´da kripto para gibi sanal finans aktiflerinin denetimine ilişkin yasa tasarısını sunmayı planladıklarını belirtti.
Rus haber ajansı Prime´de yer alan habere göre Moiseev, ilgili soru üzerine “Şubat ayında bunu yapmayı planlıyoruz” dedi.
Moiseev, şu an Aralık ayında sunulan yasa tasarısına yapılan yorumlar üzerinde çalışmalara devam edildiğini kaydetti.