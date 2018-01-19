Facebook ve Amazon canlı yayında kapışıyor!

Medya sektöründe kuralları yeniden yazmaya hazırlanan Facebook e-spor maçlarını canlı yayınlamaya ağırlık verdi. Amazon ile rekabeti yeni bir alana taşıyan Facebook'un devreye girmesiyle e-spor maçları Facebook üzerinden 750 bin kişiden 25 milyon kişiye ulaşmaya başladı.

Geçen yıl 4.5 milyar dolarlık bir ekonomi yaratan e-spor Türkiye'de de hızla gelişmeye devam ediyor. Fenerbahçe 1907 Derneği'nin bir e-spor takımı bulunuyor, özel üniversiteler e-spor oyuncularına sporcu bursu veriyor.

DOTA 2 VE CS GO TURNUVALARI DÜZENLENİYOR

Wired’de yer alan bir analiz yazısına göre; E-spor dünyada yüzbinlerce izleyicisi olan bir alan fakat henüz yeterli olarak endüstrileşmediği için maçlar ücretsiz olarak internet üzerinden takip edilebiliyor. Düzenlediği Dota 2 ve CS GO turnuvalarıyla tanınan Uluslararası E-Spor Birliği (ESL) Facebook ile anlaşarak maçlarını artık Facebook Live üzerinden de yayınlama kararı aldı.

ZUCKERBERG: MEDYA ŞİRKETİ OLMAYACAĞIZ

Bunun öncesinde yayınlar Amazon'un platformu Twitch üzerinden yapılıyordu. ESL'in maçları şu an iki kanaldan da takip edilebilecek. Facebook'un patronu Mark Zuckerberg geçen sene düzenlenen Axel Springer zirvesinde yaptığı açıklamada Facebook'un içerik üreten bir şirket olmayacağını söylemişti. Facebook bu sözüne sadık kalsa da medya dağıtımında daha fazla pay istiyor.

‘FACEBOOK ÇOK DEĞERLİ BİR PLATFORM’

Dünya E-Spor Derneği'ndan (WEA) Ken Hershman Facebook yayınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Facebook inanılmaz bir sosyal platform fakat aynı zamanda stream yayınlar için de çok değerli bir yer” diyerek Facebook yayınlarına verdiği önemi anlattı.

25 MİLYON KİŞİYE ERİŞİYOR

İşbirliği başlamadan önce ESL ve Facebook karşılaşmaları Facebook üzerinden yayımlayarak etkiyi test etti. Geçen sene 5 bin saatlik ESL maçı Facebook üzerinden yayımlandı. Anlaşmadan önce Facebook üzerinden 750 bin kişiye ESL maçları erişiyordu. Şimdi bu sayı 25 milyondan fazlaya çıktı.