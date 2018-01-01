İstanbul’daki 400 ATM ihaleye çıkıyor

İstanbul’un en işlek meydan ve caddelerinde bulunan 400 bağımsız ATM ihaleye çıkacak. Bugüne dek ATM’leri işleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca liralık geliri olan işi bir firmaya verecek. İhaleye çıkacak ATM’ler İstiklal Caddesi’nden Levent’e, Teşvikiye’den Acıbadem’e kadar İstanbul’un en pahalı noktalarında bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün kentteki 400 ATM kabini ile ilgili talebi aralık ayı meclis oturumunda oya sunuldu. Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün talebine ilişkin hazırlanan komisyon raporunda, İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan reklam uygulamalı 400 ATM kabininin yapımı ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesinin planlandığı kaydedildi. ATM kabinlerinin işletilmek üzere ihale edilebilmesi için İBB Meclisi'nde karar alınması istendi. İhale kararı, AKP'lilerin “evet” CHP'lilerin “hayır” oyları ile kabul edildi.

İstanbul'da 11.391 adet ATM bulunuyor.

“ŞİRKET DEĞİL İBB İŞLETMELİ”

Karara muhalefet eden CHP'nin Hukuk Komisyonu Üyesi İsa Öztürk, bu işi İBB'nin yapmaya devam etmesi gerektiğini düşündükleri için ret oyu verdiklerini söyledi. Öztürk, “İBB yıllardır bu işi kendisi bankalar ile tek tek anlaşarak yapıyordu. Komisyona verdikleri bilgide ‘zaman için kiracılar çıktıktan sonra ATM'lerin boş kaldığı, yeni anlaşmalar yapılamadığını' söylediler. ATM işini tek elden yürütmek için ihaleye çıkmak istediler. İhaleyi alan şirket, gelirinden İBB'ye pay verecek. İBB, kentin ana arterlerinden sorumlu olduğu için söz konusu ATM'ler en işlek noktalarda bulunuyor. Milyonlarca liralık geliri olan bu işin, İBB yürütemediği için bir şirkete verilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

MASLAK, ETİLER, ORTAKÖY, TEŞVİKİYE, İSTİKLAL CADDESİ…

İhaleye çıkacak 400 ATM'nin bulunduğu noktaların arasında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi, Galata, Cihangir, Gümüşsuyu, Galatasaray, Karaköy; Beşiktaş'ta Balmumcu, Bebek, Barbaros Bulvarı, Yıldız, Etiler, Kuruçeşme, Levent, Ortaköy, Çırağan; Kadıköy'de Acıbadem, Caferağa, Caddebostan, Erenköy, Kadıköy sahili; Sarıyer'de Maslak-Büyükdere Caddesi, Emirgan, İstinye, Tarabya, Şişli'de Büyükdere Caddesi, Halaskargazi, Mecidiyeköy, Vali Konağı Caddesi, Teşvikiye de bulunuyor.