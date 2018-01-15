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Kanal İstanbul’u tahmin eden müteahhit kârlı çıkamadı

Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergahla ilgili önceden duyum aldığını söyleyen müteahhit Ali İhsan Koç dört yıl sonra halkı çıktı. Kanal İstanbul Koç'un yeni projesinin önünden geçecek ama emlak piyasası durgun olduğu için daha ev satamamış.

Can MUMAY
12:4915 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Kanal İstanbul’u tahmin eden müteahhit kârlı çıkamadı
Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergahla ilgili önceden duyum aldığını söyleyen müteahhit Ali İhsan Koç dört yıl sonra halkı çıktı. Kanal İstanbul Koç'un yeni projesinin önünden geçecek ama emlak piyasası durgun olduğu için daha ev satamamış.

Daha Kanal İstanbul projesi belli olmadan bundan tam 4 sene önce proje güzergahına 130 dairelik inşaat projesini başlatan müteahhit Ali İhsan Koç gündem olmuştu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bugün projenin güzergahını resmen duyurdu. Bununla birlikte Koç’un projesinin bulunduğu Kanarya Mahallesi Kanal İstanbul manzarasına sahip oldu.

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Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Koç yaptığı ticari hamlenin aldığı bazı duyumlar sonucu olduğunu söyledi.

‘1 TRİLYONLUK DAİRE 300 BİN TL’

Koç, “Proje tamamlandı. Bir tek camları kaldı o da takılacak” diye konuştu. Emlak piyasasının durgun olmasından dolayı Kanal İstanbul’un geçeceği güzergaha önceden bina dikmesine rağmen bunun ticari avantajını görmediğini anlatan Koç, “130 daire var projede daha satılmadı. Birkaç tanıdığa verdik sadece. Şimdi satma değil alma zamanı. Şu anda 1 trilyonluk daire 300 bin TL'ye al” ifadelerini kullandı.
Koç dairelerinin Kanal İstanbul’un güzergahından sonra değerlenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

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Son güncelleme: 13:2015.01.2018
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