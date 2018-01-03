Metro ihaleleri ekonomik olmadığı için iptal edilmiş

İstanbul’da toplam ihale bedeli 12 milyar 859 milyon lira olan 76,9 km’lik 6 metro hattının iptal nedeni resmen açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ihalelerin iptal edildiğini duyurdu. CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam “Ciddi bir ihanet ortaya çıktı. Ortada bir suç var. Geriye dönük olarak gereğinin yapılması yasal işlem başlatılması gerek” dedi.

ÖZLEM GÜVEMLİ-BORA ERDİN

Sozcu.com.tr’nin gündeme getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Kadir Topbaş döneminde onaylanan 6 metro hattının ihalesini iptal etmesiyle ilgili İBB açıklama yaparak gerekçesini açıkladı. Açıklamada metro projelerinin değil sadece ihalelerin iptal edildiği belirtilerek “Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları 1.000 kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır” denildi. İBB bu hatların finansmanı için 925 milyon avro dış borçlanma yapma kararı almıştı.

İBB BATMIŞ DURUMDA

CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam, ihaleleri ilişkin verilen iptal kararı ile bugüne dek yaptıkları tüm eleştirilerin haklılığının ortaya çıktığını vurgulayarak “İBB batmış durumda. Ciddi bir ihanet ortaya çıktı. İptal ediliyorsa ortada bir suç var demektir. Geriye dönük olarak gereğinin yapılması gerek. İhalelerin yenilenecek olması bizim bugüne kadar söylediklerimizi haklı çıkarıyor” dedi. Bu ihalelerin rekabet ortamı sağlanmadan yapıldığını dile getiren Sağlam “İhalelerin hepsi belli istekliler arasında davet usulü ile gerçekleştirildi. CHP olarak metro ihale kararlarına o yüzden ‘evet' demedik. Yapamayacaklarını biliyorduk, güven vermediler. 6 yıldır Çekmeköy Metrosu nerede? 6 yıl sonra geçtiğimiz haftalarda yarısını açtılar. Diğer yarısı için 6 yıl daha mı bekleyeceğiz?” diye sordu.

İHALE İPTALİ TRAFİK ÇİLESİNİ KATLAYACAK

İBB'nin metro ihalelerini iptal etmesinin ardından yüklenici şirketler şantiyeleri terk etti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Kadir Topbaş birkaç yıl içinde bitireceğini vadettiği hiçbir projeyi zamanında bitiremedi. Metro inşaatlarının ihale süreci uzarsa hem maliyet hem çile katlanacak” dedi.

‘TRAFİK ÇİLEYE DÖNECEK’

Aylardır metro inşaatları nedeniyle kapatılan ve daraltılan yollar vatandaşın trafik çilesini katlamıştı. Halkalı'da bir kilometrelik mesafeyi bir saate yakın sürede geçen sürücülerin bir an önce inşaatların bitmesini bekliyordu. Yüklenici şirketler şantiyeleri terk etti. Şimdi vatandaş metro inşaatlarının ne kadar uzayacağını merak ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir ve Bakırköy Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Metro inşaatlarının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Kadir Topbaş'ın seçim vaatlerinin hiçbiri iddia ettiği tarihlerde bitirilemedi. Sirkeci-Halkalı hattı vatandaşa çile oldu. Topbaş ayrılırken borçsuz teslim ediyorum dediği belediye için 1 milyar euroya yakın geçtiğimiz aylarda borçlanıldı” diye konuştu.

‘SÜRE UZARSA MALİYET KATLANIR’

İstanbul'da Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatları ihalesinin iptal edildi. Bu hatlarda duran inşaatların ihale süreçlerinin uzamasının maliyetleri artıracağını ifade eden Nadir Ataman, “İBB'nin 12 bakanlıktan daha fazla bütçesi var. İstanbul inşaat alanına dönüştürüldü. İhalesi iptal edilen metrolarda yeniden ihaleye bir an önce çıkılması ve inşaatların başlaması şart. Yoksa bu bu alanlarda yeni maliyet kalemleri ortaya çıkacak. Yine olan vatandaşa olacak” şeklinde konuştu.

HANGİ ŞİRKETLERİN İHALELERİ İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve iptaline karar verilen 6 metro hattının ihale bedelleri ve şirketler şöyle:



. Kaynarca-Pendik-Tuzla: 1 milyar 613 milyon TL-Alsim Alarko



. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli: 2 milyar 342 milyon TL- Doğuş, Özaltın, Yapı Merkezi

. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe: 2 milyar 469 milyon TL- Gülermak, Nurol



. Kirazlı-Halkalı: 2 milyar 414 milyon TL-Makyol, Astur, İçtaş, Kalyon



. Başakşehir-Kayaşehir: 969 milyon 114 bin TL-Özgün, Şenbay, Söğüt



. Mahmutbey-Bahçeşehir: 3 milyar 49 milyon TL-Makyol, IC İçtaş, Astur