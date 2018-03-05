Saraydan iptal sinyali

Milyonların tepkisini çeken 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geri dönebilir. Erdoğan’ın fabrikaların satılması kararını geri çekebileceği belirtiliyor...

Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme kararına kamuoyundan gelen tepkiler çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Motorolu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ve cam filmi yasağından sonra şeker özelleştirmesinin iptali için de devreye girebileceği öğrenildi. Bu konuda ilk somut sinyal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'tan geldi. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobisinin şeker fabrikalarını yok etmek istediği yönünde binlerce mesaj aldıklarını belirten Bulut, Erdoğan'ın tıpkı otoyol ihalelerini iptal ettiği gibi şeker fabrikaları konusunda da gerekli adımı atacağını söyledi.

Hükümetin Türkşeker'e ait 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı alması toplumun hemen her kesiminde büyük tepkiyle karşılandı. Özelleştirmeye karşı tepkiler yerelde AKP örgütlerine Ankara'da da Meclis, AKP Genel Merkezi, bakanlıklar, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na kadar sosyal medya ve telefon mesajları dahil her türlü iletişim araçlarıyla iletilmeye başladı.

OTOYOLU ÖRNEK GÖSTERDİ

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda kendilerine de yoğun eleştiri mesajları geldiğini belirten Cumhurbaşkanı danışmanı Yiğit Bulut TRT Haber'de yayınlanan bir programda ‘iptal sinyali' verdi. NBŞ üreticilerinin şeker fabrikalarını yok etmek istediklerini anlatan binlerce mesaj geldiğini belirten Bulut, “Türkiye gerçek şeker yiyecekse, bu fabrikaların hayatta kalması gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 milyar dolarlık otoyol ihalesini nasıl durdurdu? Milletimizin yararına ise bu konuda da gerekli adımı atacaktır” dedi.

HALKA DA ÇAĞRI YAPTI

Televizyondan vatandaşlara NBŞ'li yiyecek ve içecekleri tüketmemeleri çağrısında da bulunan Bulut, “Bana mesaj atıp ‘NBŞ ile mücadeleyi çok iyi yaptınız da durum bu noktaya mı geldi?' diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene NBŞ kotasını artırmadı. Artan kotayı durdurdu. Tüketimden gelen gücümüzü kullanalım. Bu ülkenin çocuklarına NBŞ mi yediriyorlar, NBŞ'li hiçbir ürünü almayın. İçerisinde doğal şeker yerine NBŞ kullanılmış çikolataları, şekerlemeleri, gazozları almayın. Çocuklarınıza su ve ayrandan başka bir şey içirmeyin” dedi.

Bir milyon imza gidiyor

Şeker-İş'in başlattığı ‘özelleştirmeye hayır' kampanyasına destek amacıyla bir milyondan fazla imza toplandığı da bildirildi. İmzalar özellikle pancar ekiminin yapıldığı, şeker fabrikaların bulunduğu 64 ildeki ilçe ve köylerde yaşayan üreticiler, işçiler ve esnaftan toplandı.

Şeker-İş'in bir milyonu aşkın imzayla birlikte vatandaşlar ve üretici birliklerinin görüşlerinden oluşan kitabı bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletip, özelleştirmeyi durdurması için kendisinden yardım isteyeceği öğrenildi. Önümüzdeki yıl yapılacak çifte seçimler nedeniyle saraydan özelleştirmeyi durduracak bir açıklama gelmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.