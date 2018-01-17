Serada 60 kuruş, pazarda 3 TL

Türkiye'de üreticiler, ürünlerini marketlerde gördüklerinde şoke oluyor. Çünkü ürünler çiftçilerin tarlada sattıkları fiyatın 5,6 hatta 7 katına vatandaşlara satılıyor. Bu durum bir çok ürün için de geçerli. Bunun son örneği Bursa'dan geldi. Kış aylarının gelmesine rağmen marul üretimine devam eden çiftçiler, kendilerinden 60 kuruşa alınan marulun marketlerde 3 TL'ye satıldığını söyledi. Üretici ile vatandaş arasındaki makasın ne kadar açıldığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kış mevsimine rağmen marul hasadı devam ediyor. Tek tek toplanan marul, pazarda müşteriye ulaştırılıyor. İnegöl’de 400 dönüm alanda yetiştirilen marulun toptan fiyatı 60 kuruş, pazarda ise tam 5 katı fiyatla müşteriye sunuluyor.

Çeltikçi Mahallesindeki serasında marul hasadına başlayan Tuncay Öz, kış mevsiminde de ürün yetiştirdiklerini söyledi. Öz, şöyle dedi:

“Marul hasadına başladık. Seramızda yetiştiriyoruz. Hava şartları biraz zorluyor ama hasat dönemi girdik artık. Ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde hasat etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Marulun yetişmesi 3-4 ayı buluyor. Nisan ayına kadar hasat sürüyor. Yaklaşık 3 dönümde marul üretimi yapıyoruz” dedi. 3 dönümlük alanda 20 bin adet marulun tek tek hasadını yapmakta olduklarını ifade eden Öz, “Biz buradan elde ettiğimiz gelirle, yetiştirirken aldığımız borçları ödemeye çalışıyoruz. Marul hasadının ardından yaz mevsiminde de salatalık ve domates yetiştiriyoruz.”

‘BİZİM HİÇBİR GARANTİMİZ YOK’

Fiyatlardan yakınan Öz, tanesini 60 kuruştan toptancıya satarken pazarda 2.5-3 liradan müşteri bulduğunu söyledi. Tuncay Öz, şöyle dedi:

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“Bu yüzden biraz kırgınız. Maliyetler de ağır. Tohum fidesi, mazot fiyatları yüksek. Şartlar ağır. Lodos ve kardan seralarımız etkileniyor. 2-3 yıldır seralarımız kar ve lodos nedeniyle zarar görüyor. Çiftçilik zor durumda. Bırakmayı bile düşünüyoruz bazen. Elimizden geldiği kadar devam ettirebilecek miyiz bilmiyorum. TARSİM´den yana dertliyiz. Sigorta yaptırmayı dahi istemiyoruz. Herkes garantisini almış. Ama bizim hiçbir garantimiz yok. Battığımız zaman tarlayı satmak zorunda kalıyoruz. Mevsimlik işçilerin günlük ücretleri 100 lirayı buluyor. Kazancımız yok.”

İHA