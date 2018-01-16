Trump’tan Çin devine büyük baskı

Trump yönetiminin ülkenin en büyük ikinci GSM şirketi AT&T'ye Çin devi Huawei ile iş yapmaları konusunda baskı yaptığı iddia edildi. AT&T geçen aylarda Huawei ile yaptığı bir kampanyasını sessiz sedasız iptal etmişti.

Reuters'ın haberine göre ABD'li politikacılar ülkenin en büyük ikinci GSM şirketi AT&T'ye Çinli Huawei ile iş yapmaması için baskı yapıyor. Konuyla ilgili iki kongre kaynağına dayandırılan habere göre AT&T'den China Telecom'un ABD pazarına girmesini de engellemeleri isteniyor. Yapılan politik baskıda Çin'e karşı girişilen mücadelede Çin şirketleriyle iş yapmanın ‘ulusal güvenlik' sorunu olduğu vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore krizinden dolayı Çin'in oynadığı rolden memnun olmadığını sert sözlerle açıklamıştı. Kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre AT&T geçen aylarda Huawei ile birlikte yaptığı bir telefon satış kampanyasını politik baskı sebebiyle durdurdu.

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TARAFLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şirketlere Huawei ile iş yapmaya devam ettikleri sürece ABD hükümetinden iş almalarının da zor olacağı hatırlatılıyor. Konuyla ilgili hükümetten bir açıklama yapılmadı. Huawei tarafı da sessizliğini korurken AT&T 5G operatörü için henüz kimse ile anlaşmadığını söyledi, Huawei ve yapılan baskı iddiasına ilişkin açıklama yapmadı.

ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik komisyonu üyesi Michael Wessel, “Yeni nesil kablosuz iletişimin ekonomi ve güvenlik üzerinde büyük etkiledi olacak. Çin'in bu teknolojiye talip olması pek çok güvenlik sorusunu beraberinde getiriyor” açıklamasında bulundu.