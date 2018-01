Adliye şehitleri için duygulandıran anma

İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırının üzerinden bir yıl geçti. Kahramanca hareket ederek büyük faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve aynı saldırıda hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla anma töreni düzenlendi. Sekin'in heykelinin açılışında konuşan baba Mehmet Zeki Sekin, "Aradan bir yıl geçti. Her dakikası acıyla, hasretle yoğrulan bir yıldı. Bizden selam söyle vatana canını verenlere, bizden selam söyle tüm şehitlere" dedi.

Geçen yıl Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda teröristlerle kahramanca çatışan ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve çatışma sırasında hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için adliye binasında anma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajının okunmasının ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin için hazırlanan video izletildi. Bu sırada Sekin'in eşi Rabia Sekin gözyaşlarını tutamadı. Ardından İzmir Adliyesi tarafından şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için hazırlanan belgesel gösterildi. Belgeseli izleyen Musa Can'ın eşi Mecburiye Can da gözyaşı döktü.



“Başaramadılar”

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz Anadolu'yu medeniyetiyle güzelleştiren bir milletiz. Çanakkale'yi destanıyla beraber bütünleştiren büyük bir milletiz. Osmanlı'yı adaleti ile bütünleştiren bir milletiz. Mustafa Kemal cumhurbaşkanımız ama onu gaziliği ile anan bir milletiz. Biz sadece maddi birlikteliği değil, aslında dünyadaki milletlerden farkla maneviyatımızla şekillenen bir milletiz. Bu büyük millet burada ve aslında burada olmayanların da dualarıyla dünden bugüne; bugünden yarına yürüyüş yapan büyük bir milletiz. Bu büyük millete kendi yürüyüşünde engel olmaya çalışanlar, bizim yüzümüzün gülmemesini, tarihimizle övünmememizi, geleceklere ait umutlarımızı yeşertmememizi isteyenler olacak. Bunlar 15 Temmuz'da demokrasimizi elimizden almaya çalışabilir, ardından İzmir Adliyesinde olduğu gibi hakkaniyet ve kardeşliğimizi elimizden almaya çalışabilir ama başaramadıklarını ve başaramayacaklarını hep beraber görüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bedeli ne olursa olsun mücadele”

Türk milletinin başka bir millet olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Bu aziz millet nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, hangi kalleşlikle gelsin birlik beraberlik içinde yarınına ait duygularını güçlendiren büyük bir millettir. Hepimizin duyguları var. Gözyaşları var. Hepimiz bazen gözümüzden yaş akıtırız. Bazen içimize ağlarız. Tahammül edemediğimiz işler var. Buranın mahkemelerinin terörist olarak nitelendirdiği insanlara ve terörist olarak karar verdiği insanları şirin göstertme çabalarına tahammül etmediğimizin ve etmeyeceğimizin, bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.



“Fethi Sekinler, Hasan Tahsinler asla bitmeyecektir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek şunları söyledi: “Fethi Sekin vatanseverliği, görev aşkı ve dikkati ile İzmirimizi ve ülkemizi büyük bir faciadan, vahim bir olaydan koruyarak kendi canını ortaya koymuş büyük bir vatanseverdir. Musa Can, bir adliye personeli olarak insanlara hizmet için mesaide bulunan bir kardeşimizdi. O da kör bir kurşuna hedef oldu ve hayatını bu vatan için verdi. Her iki arkadaşımızı da rahmetle, minnetle anıyoruz. Biz biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu Anadolu topraklarında Fethi Sekinler, Hasan Tahsinler asla bitmeyecektir. ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluş meşalesini yaktığı günlerde nasıl bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlar varsa şimdi de bu kahramanlar asla eksik olmayacaktır.”

“Dost da düşman da gördü”

Hangi terör örgütü olursa olsun bu memleket için canını ortaya koyan kahramanların çıktığını dostun da düşmanın da gördüğünü belirten Bakan Gül, “Birlik ve beraberliğimizle bu terörü yeneceğiz. Terör nasıl hain kumpaslar kuruyorsa biz de Türk milleti olarak daha fazla kenetlenerek bir, beraber ve iri olarak terörün hain planlarını el birliği ile yıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Geçit vermeyeceğiz”

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, “Görüntüler her şeyi anlatıyor. Hainlerin planı büyük bir katliam yapmaktı. Başta şehit Fethi Sekin ve güvenlik güçlerimiz hainlere gereken cevabı verdi. Fethi Sekin ve Musa Can, adliyede çok sevilen, gönüllere taht kuran kardeşlerimizdi. Terörün hedefi birliğimiz, kardeşliğimiz ve tüm milletimizdir. Saldırının ardından bütün Türkiye kenetlendik. Vatan hainlerine hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz” dedi.

Babasından duygulandıran konuşma

Konuşmaların ardından İzmir İl Müftüsü Ramazan Muslu tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Protokol daha sonra adliye içerisinde saldırıya ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezmek ve kan bağışında bulunmak üzere tören alanından ayrıldı. Protokol, daha sonra Sekin için dikilen heykelin de açılışını yaptı. Bakanlarla birlikte heykel açılışında lokma da dağıtan Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, “Aradan bir yıl geçti. Her dakikası acıyla, hasretle yoğrulan bir yıldı. Hain eller, kirli eller, kanlı eller; yaşamak için değil öldürmek için, birleştirmek için değil parçalamak için saldırı düzenlediler. Fethi ve arkadaşları onlara engel oldu. Bizden selam söyle vatana canını verenlere, bizden selam söyle tüm şehitlere” dedi.

İzmir protokolü adliyedeydi

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep ve askeri erkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyasi partilerin İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, şehidin eşi Rabia Sekin ve çocukları, Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve ailesi, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Adliye saldırısı

Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliyesi, 5 Ocak 2017'de teröristlerin hain saldırısına uğradı. Bir araçla adliyeye girmek isteyen teröristler, kahraman polis memuru Fethi Sekin ile çatışmada bombalı aracı patlattı. Saldırıda Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olurken, iki terörist de öldürüldü. İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timinde görevli 43 yaşındaki Sekin, adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıktı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesini engelledi. Araçtan inen silahlı teröristleri kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu. Sekin, kovalamaca sırasında teröristlerden birini öldürdü.