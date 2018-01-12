Altan ve Alpay kararının ardından CHP’li vekilden AYM üyelerine kritik soru

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın hak ihlali kararının ardından İstanbul 13’üncü ve 26’ncı Ağır Ceza Mahkemeleri tahliye talepleri reddetti. Karara tepki gösteren CHP'li Erdoğdu, AYM üyelerine seslendi.

İstanbul 13'üncü ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri, kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ile gazeteci yazar Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan tahliye talepleri reddetti.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu karara tepki gösterdi. Erdoğdu, Twitter hesabından AYM üyelerine seslendi.

Şöyle yazdı: “Yarın bir OHAL KHK'sı ile AYM kapatılır, Üyeleri ihraç edilir ve hatta tutuklanırsa şimdiye kadar yayınlanan OHAL KHK'larının içeriğine bakmayarak memleketi ateşe atan AYM Üyeleri ne yapacak acaba??? Bu Anayasa'ya aykırı mı olur??? Olsun… AYM içeriğe bakmıyor zaten..”