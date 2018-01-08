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Atatürk Havalimanı’nda skandal! Uçağa kaçak bindi

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmaya hazırlanan Antalya uçağında fazla bir yolcu olduğunu fark eden uçuş personeli polise haber verdi. Yapılan incelemede yolcunun uçağa kaçak bindiği tespit edildi. Ancak R.K. adlı yolcunun uçağa kadar nasıl geliği anlaşılamadı.

12:358 Ocak 2018
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Atatürk Havalimanı’nda skandal! Uçağa kaçak bindi
Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmaya hazırlanan Antalya uçağında fazla bir yolcu olduğunu fark eden uçuş personeli polise haber verdi. Yapılan incelemede yolcunun uçağa kaçak bindiği tespit edildi. Ancak R.K. adlı yolcunun uçağa kadar nasıl geliği anlaşılamadı.

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA), İstanbul-Antalya seferini saat 09.00’da yapması  planlanan  Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca  uçağa polis çağrıldı. Uçağa biletsiz yada yanlış bindiği iddia edilien  R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun kaçak olarak bindiği anlaşıldı. R.K.,  polis tarafından Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürülerek ifadesi alındı. Bu işlemin ardından R.K’nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülmesi bekleniyor.

Son güncelleme: 12:3708.01.2018
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