AYM bu hale neden geldi?

Uğur Dündar’la Halk Arenası’na konuk olan Yılmaz Özdil Anayasa Mahkemesi için çarpıcı açıklamalarda bulundu. AYM’nin neden bu hale geldiğini anlatan Özdil, yargıda dünden bugüne yapılan değişiklikleri ve yeni Anayasa ile geçen sene 16 Nisan’da yapılan referandum sürecini de değerlendirdi.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu hafta Adana'da sevenleriyle buluştu.

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Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra, kitapları da satış rekorları kıran, yazı ve kitapları gelecek kuşaklara günümüzde yaşananları anlatan birer başyapıt değeri taşıyan, katıksız Atatürkçü ve cumhuriyet sevdalısı, yiğit gazeteci Yılmaz Özdil, programın konuğuydu.

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AYM'nin neden bu hale geldiğini anlatan Özdil, şu ifadeleri kullandı.



“HUKUKUN VARLIĞINDAN SÖZ EDEMEYİZ”

“AKP iktidarı kanadından ‘Anayasa Mahkemesi sınırı aştı’ şeklindeki eleştiriler aslında Türkiye'de hukukun ne duruma düşürüldüğünün bir göstergesidir. Hukuk ve anayasa dediğimiz kavram hepimizin ortak paydasıdır. Bugün AKP'liler ‘Anayasa Mahkemesi sınırı aştı' diyor. Zaten sınır anayasanın kendisidir. Çünkü Anayasa hepimizin bir arada hangi parti ve sınıftan, etkin kökenden olursak olalım hepimizin ortak paydası. Bütün kanunların ve meclisin bile üzerinde bir hukuk mabedidir. Bir iktidar partisi ‘Anayasa Mahkemesi sınırı aştı ‘diyorsa demek ki artık o ülkede hukukun varlığından söz edemeyiz” diye konuştu.