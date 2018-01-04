Aynı market, aynı ürün, beşte bir fiyat!

Düşük gelirlinin alışveriş yaptığı BİM market Mısır’da da zincirler açtı. İç savaştan yeni çıkan ülkede satılan BİM ürünleri Türkiye’dekilerden beşte biri fiyatına satılıyor.

Almanya'da bir kilogram Çay-Kur Turist çayının 2.49 euro'ya (yaklaşık 9.5 TL) satılırken Türkiye'de aynı çayın 25 lira 90 kuruşa satıldığını belirten bir market broşürü sosyal medyada gündem oturmuştu. Türkiye'de üretilen çayın fiyatı en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Şimdi ise Türkiye ucuz ürünler sattığını iddiasında olan market zinciri BİM'in Mısır'da bulunan marketlerindeki fiyatlar isyan ettirdi. Marketin kendi markası olan Saban'ın bakliyat fiyatları Türkiye'de satılan fiyatların üçte biri kadar satılıyor.

17 Kasım 2017'de Mısır'daki mağazalarında 2 bin 500 gramlık kuru fasulyenin fiyatı 2 lira 54 kuruşken aynı marka ürün Türkiye'de 12 lira 95 kuruşla satılıyor. 1 Mısır Lirası'nın TL değeri 0.213. 2 bin 500 gramlık börülce ise Mısır'daki BİM mağazasında 10.75 Mısır Lirası yani 2 lira 30 kuruşa satılırken Türkiye'deki mağazada 5 lira 95 kuruş yani 2,5 katı fiyatla tüketiciye ulaşıyor.

TÜRKİYE'DE DE UCUZLAYACAK MI?

Merkezi Mersin’de bulunan Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin CEO'su Hüseyin Arslan, “Türkiye'deki mağazalarda satılan bazı bakliyatların aynı marka altında tedariğini biz sağlıyoruz. Aralık ayında kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranları sıfıra indirildi. Bu ürünlerin fiyatlarında gevşeme bekleniyor. Hali hazırda bir miktar düşüş oldu” dedi.

Arslan'a, Türkiye'de satılan mercimeğin Avustralya'dan, barbunyanın Arjantin'den, yeşil mercimeğin ise Kanada'dan ithal edilmesinin nedenini sorduk, Arslan şöyle yanıtladı: “Bu tip ürünler ithal edilip daha ucuza mal ediliyor ve menşei belirtilerek satılıyor. Tüketici tercihi bu yönde ve tüketicinin talebi de başımızın üstüne…”

BOSNA-HERSEK, GÜNEY KORE'DEN BÖRÜLCE GELECEK

Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranları sıfıra indirildi. Bakanlar Kurulu’nun “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru baklagillerden tohumluk olmayan fasulye türleri, barbunya, nohut ve börülce ithalatında AB, EFTA, Bosna-Hersek, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.Bu ürünler için söz konusu gümrük vergisi oranı 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren AB, EFTA, Malezya, D8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 19,3, Güney Kore için yüzde 8,7’e çıkacak.