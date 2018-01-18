Başbakan Binali Yıldırım’dan polislere ‘hukuk’ uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait" talimatını verdiği polislere yönelik yaptığı konuşmada hukuk içerisinden çıkmama uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Ankara’ya çağrılan 81 ilin emniyet müdürüne konuşan Başbakan Yıldırım, “Şiddetle mücadele ederken güvenlik görevlilerimiz aklı selim ve hukuk içerisinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir” dedi.

‘ABD’DEN KAFA KARIŞTIRICI AÇIKLAMALAR GELİYOR’

Başbakan Binali Yıldırım, İl Emniyet Müdürleri Toplantısı’nda konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin terör örgütü YPG’den oluşturulacağını açıkladığı terör ordusuna ilişkin son açıklamalarıyla ilgili olarak “Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Bir gün sınırda güvenlik ordusu kuruluyor deniyor, bir gün DEAŞ’ı temizledikten sonra bölgede asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir birim oluşturuyoruz gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karıştıran açıklamalar” dedi. Yıldırım, “Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz” diye konuştu.

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Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın” demişti.

Soylu, bu ifadeleri üzerine hukukçulardan tepki çekmişti. Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’e konuşan Soylu, bu sözleri 2 yıldır söylediğini ancak kimsenin yapmadığını dile getirmiş ve “Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım” ifadesini kullanmıştı.

Soylu bir başka açıklamasında da “İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar” diye konuşmuştu. En son olarak CHP’li ve barolar, Soylu’nun makamını kötüye kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.