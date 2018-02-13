Kılıçdaroğlu’ndan Enis Berberoğlu kararına sert tepki!

CHP Lideri K ılıçdaroğlu enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasını partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme, ben adımın Kemal olduğu kadar eminim bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Sen misin yazı yasan sen misin kalem oynatan deyip onları mahkeme önüne çıkarırsanız kimsi endişe etmesin gönlümüz görüşümüz o gazetecilerin yanında. Enis Berberoğlu hapishanede esir konumunda. Buradan Enis Berberoğlu’na da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hiç meraklanma, hiç meraklanma.

Hatırlar mısınız, 17 Aralık 2017’deki grup toplantısında Man Adası belgelerini açıklamıştım. Bunları Recep Bey’e sormuştum. Savcı diyor ki bize veriler belgelerle MASAK’ın araştırdığı belgeler aynıdır. İstifa edecek misin? Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu gariban kardeşinizi kimse kandıramaz. Hangi şirkete sattın? Bir dolara kurulan bir şirkete 15 milyon dolarlık şirketi nasıl ve hangi gerekçelerle sattın?

Veremez veremez efendim, ne cevabı verecek. Ancak oturur karalama yapar.

Sanmasın ki Erdoğan soruları burada keseceğim, sen cevap verene kadar devam edeceğim. Adamlarını da al kimi istersen al ya.

Her Firavun’un bir Musa’sı vardır. O Firavun’un da Musa’sı benim. Hanedan oturmuş devletin başına istediği gibi ahkam kesiyor. sanıyor ki Kılıçdaroğlu geri adam atacak. Sen kimsin de bana geri adım attıracaksın. Beni takip et Erdoğan, bu kardeşin seni kandırmayacak.

En son Antalya’daki bir vatandaşımız kendini yakmaya çalıştı. İnsanlar işsizlikten, sefaletten kendilerini yakıyorlar.

KREDİ KARTINDAKİ BORÇ YÜKÜ 5 MİLYAR LİRA

1 milyon 239 bin kardeşimiz bankalara kredi kartı borcunu ödeyemediği için kara listele alınmış durumda. Ben daha taksi şöfförünün Tır şoförünün dünyanın en pahalı mazatonu kullandığını biliyorum. O mazotu onlara yedireceğim. Size bir sürpriz yapayım. Bu sefer Yeni Şafak’ta yazıyor. Manyetten bir haber yapıyor. Son bir yılda şirketler bankalara 10 katrilyonluk faiz ödedi. Karının yüzde 11’ini faiz olarak ödüyor. Erdoğan bu haberi görmemiş görse kesin diyecek ki ‘bu faizleri CHP yükseltmiştir’.

Sen faiz lobisinin başbakanısın, lideriisin onlara çalışıyorsun. Sen hala bu ülkede tefecilere çalışan bir adam değil misin, milletin kanını emdin. Bir KHK ile adamların malına el koyuyorsun. Çıkar bir KHK de ki ‘faiz sıfır olmuştur’ seni kutlarım o zaman. Yapabilir mi yapamaz çünkü yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar bu iktidardır. Sevgili Recep Bey, seni tefeciler de kandırır. Sen tefecilere 149 milyon dolar bir avuç tefeciye ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak.?”

KERKÜK’TEKİ TÜRKMENLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Kerkük’ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Kerkük’te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, Dışişleri Bakanı da duysun. Ocak ayı içinde 2 değerli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir şey söyledi mi? Haberi bile yoktur.

Bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Teknoloji üreteceksiniz. Dünyada söz sahibi olacaksınız. Bunu yapacağız, Elbetteki Türkiye ürettiği zaman uluslararası arenada saygınlık kazanacaktır.

Bir konuyu hiç kimsenin unutmaması gerekir o da ülkenin bekasıdır. Biz kendi ordumuzu peygamber ocağı olarak tanımları. Biz ordumuzu Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusu olarak tanımlarız.

“VATANİ GÖREVDİR BUNUN ADI, PARTİ GÖREVİ DEĞİLDİR”

Ordumuzun Afrin’de yaptığı harekatı destekledik. Ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir, Erdoğan’ın mücadelesi değildir. Vatani görevdir bunun adı, parti görevi değildir. Siz vatani görevi parti görevine dönüştürüyorsunuz. Son 13 yılda Türkiye’nin DNA’sı ile oynandı. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? FETÖ’nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı’nı terörist diye hapse attılar. Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar. Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Şeref ve namus yoksunu bir insan, şeref ve namustan söz edemez. Her türlü desteği verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı.

Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD’in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırırken IŞİD’le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD’den mi korktun, yoksa iş birliği mi yaptın?

“AFRİN DEVLETİN OPERASYONUDUR, SİYASETİN DEĞİL”

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dır ve Hakan Fidan’dır. Bu ikisi Moskova’ya da gittiler, Amerika’ya da gittiler, Avrupa’ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak.

Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı konuşmazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez.

15 yıl önce Türkiye’nin beka sorunu yoktur. Şimdi bekadan söz ediliyor. Türkiye liyakatla yönetilmiyor ve bu Türkiye’nin başını yakıyor. Ağzımdan çıkan belli duymuyorsan ne yapalım? Sen kulağınla dinlemiyorsan ben kime anlatacağım? Kızmasının nedeni, PYD liderini Yargıtay kararına rağmen Ankara’ya davet etti. Altına kırmızı halılar serdi ve terör örgütü lideri, oturdu konuştu. Mahmut Tanal da gitti suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü propagandası, terör örgütü liderine yardım ve yataklık yaptılar. Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Dava açamıyor, açsa rezil olacak. Suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur?

Dut yemiş bülbüle dönüyor bu soruları duyunca. Seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim. Senin ne işin var Suriye bataklığında. Süleyman Şah Türbesi’ni neden kaçırdın arkadaş. Orası bizim toprağımız ya.

En sonunda İçişleri Bakanlığı terör listesine aldı. Bunu da dilekçene ekleyeceksin. Artık İçişleri Bakanlığı da kabul etti. Ben bunları söyleyince Bremen Mızıkacıları gibi saldırıyorlar. Siz işbirliği mi yaptınız, nedir bu saldırı? PKK saldırıyor, IŞİD saldırıyor. FETÖ saldırıyor.

Bu Kemal’in takımı bir yana geri kalan herkesi Afrin’e götüreceğiz. Bu orda senin ordun değil bu milletin ordusudur. Neymiş benim oğlum asker, benim oğlum askerlikten kaçmadı, benim oğlum çürük raporu almadı. Şimdi ben sana soruyorum, senin çocukların ne oldu. Garibin gurebanın yanında edebiyat yaparsın köşeyi de dönünce kaçarsın. Sen benim ayarım değilsin. Çocuklarını askerden kaçıran adam milliymiş. Gayri milli adam millilik edebiyatı yapıyor Vallahi de billahi de gayri milli.

ENİS BERBEROĞLU KARARINA SERT TEPKİ

Enis Berberoğlu hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme, ben adımın Kemal olduğu kadar eminim bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin.”