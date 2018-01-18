Dalton kardeşler yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelerek İstanbul'daki özellikle hastane ve otogarlarda yankesicilik yapan "Dalton Kardeşler" polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Bir vatandaşın eşini ameliyat ettirmek için biriktirdiği parayı da çalan 6'sı kardeş 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan yankesicilik olaylarına yönelik çalışma başlattı. İddialara göre, yapılan çalışma kapsamında özellikle İstanbul’daki otogar ve hastanelerde vatandaşların dalgınlıklarından faydalanarak yankesicilik yapan suç örgütünü tespit edildi.

KARDEŞLER SUÇ ÖRGÜTÜ KURDU

Yapılan tespitlerde 7 kişiden oluşan suç örgütünün 6’sının kardeş oldukları belirlendi. Gebze’de oturan çete üyelerinin hemen hemen hergün İstanbul’a geldikleri belirlendi. Özellikle hastanelerde ve otogarlarda vatandaşların dalgınlıklarından yararlandıkları belirlendi.

BEDEN DİLİYLE ANLAŞMIŞLAR

Çete üyelerinin zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef seçtikleri tespit edildi. Yankesicilik yapacakları alanlarda farklı yerlerde duran çete üyeleri birbirleriyle beden diliyle anlaştıkları ortaya çıktı.

Bir grup çete üyesi perdeleme yaparken, diğer üyeler de vatandaşların cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları öğrenildi.

ÇETE LİDERİ ORTANCA KARDEŞ ÇIKTI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri çetenin liderliğini ortanca kardeş olan 35 yaşındaki Şakir Z.’nin yaptığını tespit etti. Çetenin yankesiciliğe çıkmadan önce toplantı yaptıkları öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler yankesicilik anlarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri çete üyelerine yakalamak için harekete geçti. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda çete lideri Şakir Z. (35), ile birlikte

Zeki Z. (37), Veysel Z. (34) Ali Z. (38), Urfan Z. (47) Yıldırım Z. (33) ve Bülent A. (42) gözaltına alındı.

AMELİYAT PARASINI ÇALMIŞLAR

Çete üyelerinin 11 vatandaşın para ve cüzdanını çalan çetenin yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Çete tarafından mağdur edilenler arasında İ.D. isimli vatandaş da vardı. Kastamonu’dan eşini ameliyat ettirmek için İstanbul’a gelen İ.D.’nin biriktirdiği ameliyat parasının çete tarafından çalındığı öne sürüldü.

KARDEŞLER SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Emniyette sorguya alınan çete üyeleri suç makinası çıktı. Çete üyelerinin toplam 89 suçtan kaydı oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.