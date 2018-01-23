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Eski bakan Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Lütfi Doğan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

12:1123 Ocak 2018
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Eski bakan Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi
Hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Lütfi Doğan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakan Lütfi Doğan için düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Doğan’ın cenazesi öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde namaz kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Foto: Zekeriya Albayrak

Foto: SÖZCÜ- Zekeriya Albayrak

Doğan, 1927 yılında Ermenek’te doğdu. Suriye Üniversitesinde ihtisasını yaptıktan sonra Ankara İlahiyat Fakültesinde doktora eğitimini tamamlayan Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulundu. 1977 seçimlerinde Malatya milletvekili olarak TBMM’ye giren Doğan, 40. ve 42. hükümetlerde devlet bakanlığı görevini yaptı. (İHA)

Son güncelleme: 12:1323.01.2018
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