Gazeteci Alpay’ın da tahliye talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

Kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ve gazeteci Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan tahliye talepleri reddedildi. Anayasa Mahkemesi kararının ardından Alpay ve Altan'ın avukatlarının tahliyeye ilişkin dilekçelerini değerlendiren İstanbul 13'üncü ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri heyetleri iki sanık hakkında da tutukluluğa devam kararı verdi. Bu karar sonrası Alpay ve Altan'ın avukatları üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı İLGİLİ HABER Şahin Alpay'ın avukatından flaş başvuru İLGİLİ HABER Mehmet Altan'ın tahliye talebine ret