Genelkurmay’da kripto FETÖ’cüler hâlâ aktif!

Ankara 17. Ağır Ceza’da görülen Kara Harp Okulu davasında Teğmen İ.T., 12 sayfalık dilekçe verdi ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi... İ.T. FETÖ’cülerin TSK’da aktif olduğunu öne sürdü...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar aşamasında önemli bir itiraf geldi. Sanık eski Astsubay ve kursiyer Teğmen İ.T., etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini bildirdi ve mahkemeye 12 sayfalık itiraf dilekçesi verdi. Teğmen, FETÖ mensubu ‘Kripto' kişilerin, halen Genelkurmay'da görev yaptığını öne sürdü. Sanığın itiraflarında ismi geçenlere ilişkin soruşturma başlatılırken bu isimler arasında üst düzey subaylar ve bazı kamu kurumlarında görevli bürokratların da olduğu öğrenildi. Davanın 7 Şubat Çarşamba günü yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

BİLGİ DEPOSU TRUECRYPT

Teğmen olduktan sonra Ankara'ya atandığını ve Tuzluçayır semtinde FETÖ üyeleri ile birlikte ev sohbetlerine katıldığını açıklayan İ.T., kendisinin örgüt abisinin ‘'Emin'' kod adlı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir öğretmen olduğunu da söyledi. Astsubaylıktan subaylığa geçtiğini anlatan İ.T, 15 Temmuz'dan hemen önce örgüt abisi ile görüştüğünü ancak darbe girişimi konusunda bilgi vermediğini kaydetti. Örgütün üst düzey imamlarında, FETÖ mensubu askerlerin bilgilerinin depolandığını belirten İ.T., “Bu imamlar, askerlere ilişkin bilgileri ‘Truecrypt' isimli programla şifreleyip, hafıza

kartlarında saklarlar'' dedi. FETÖ'nün gerçek yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüğünü de belirterek etkin pişmanlık talebinin kabul edilmesini ve beraatını istedi.

MAHREM YAPIYI ANLATTI

Örgütün TSK'daki “mahrem yapılanması” hakkında da bilgi veren İ.T., sohbet grupların iki ya da üç kişiden oluştuğunu aktardı. Bunların başında alt düzeydeki imamın sohbetlerin planlanmasından sorumlu olduğunu kaydeden İ.T., bu imamın bağlı olduğu üst imamın ise grupların oluşturulması, kontrolü ve örgüt mensubu askerlerin evlilikleri gibi konularda yetkili olduğunu anlattı. İ.T. şöyle konuştu: “Bu üst düzey imam birkaç ayda bir sohbetlere şahsen katılır. Farklı statülere haiz gruplar aynı imamda tutulmaz. Evli olan askerler evli olan imamlarca sohbetlere alınır. Eşleri de asker eşlerinin sohbetlerini yapar.”