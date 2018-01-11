Gökmen Ulu’nun kitabı ‘Yıkılma Sakın’ raflardaki yerini aldı

Sözcü'ye yönelik algı operasyonu yüzünden 174 gün cezaevinde tutulan ve geçtiğimiz Kasım ayında özgürlüğüne kavuşan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun kitabı 'Yıkılma Sakın' Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıktı.

Arkadaşımız Gökmen Ulu’nun “Güç odakları tarafından bastırılan gerçekler asla yok edilemez. Bir süre dip dalga oluşturur. Ama bir gün mutlaka yüzeye çıkar. Artık herkes görür hakikati. Tsunamiye dönüşmüştür. Kimse duramaz önünde.” cümlesiyle başladığı kitabı ‘Yıkılma Sakın’ raflardaki yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitaba tüm kitapçılardan olduğu gibi Sözcü Kitabevi internet sitesinden de erişebilirsiniz…

İşte kitap hakkında duayen kalemlerin yazdıkları…

UĞUR DÜNDAR:

Gökmen’i anlatmak hem çok zor, hem de çok kolay!

Zor, çünkü sayfalar dolusu güzel şeyler yazmayı gerektiren özellikleri var!

Kolay, çünkü bardaktaki su kadar dupduru ve tertemiz. Yüreğimde arkadaştan, dosttan öte bir yere sahip. O benim yiğit kardeşim!

Ağır bedel ödemeyi göze alarak, okurlarını ve seyircilerini hiç aldatmayan, bundan böyle de hiç aldatmayacak olan Gökmen’i tanımış olmaktan gurur duyuyorum.

Bu mesleğe girmek isteyen adayların ve genç gazetecilerin onu örnek almalarını diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki mesleğimizi evrensel ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak yapıyorsun sevgili Gökmen.

Kalemin tükenmesin dürüst kardeşim…

YILMAZ ÖZDİL:

Atatürkçü. Yurtsever. Kalemini satmıyor… Evrensel meslek ilkelerine bağlı.

Kadın haklarına… Bilim’e sanat’a doğa’ya hayvan’a saygılı. Vicdanlı.

Hoşgörülü. Güleryüzlü. Kırmızıyı boşver… Ömrü boyunca sarı ışıkta bile geçmedi.

Akp döneminde savaş açılan tüm saygın kavramların sözlük karşılığıdır Gökmen.

SONER YALÇIN:

İnsan kolay olunmaz… Felaketlerle didik didik edilmeniz gerekir.

Cezaevine çeşitli kimliklerinizle girersiniz; “gazeteci”, “baba”, “İzmirli” gibi. Cezaevinden “insan” kimliğinizle çıkmanız için ruhunuzda soyluluk olması gerekir. O zaman korku sizi yenemez; kötülük cesaretinizi aşındıramaz; acı sizi yıkamaz. Tıpkı Gökmen Ulu gibi… Cezaevinden sönmeyen ışığınızla çıkarsınız.