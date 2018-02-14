Hükümetten ‘diplomatik pasaport’ hamlesi

CHP'li Utku Çakırözer: İş kuran vekil çocuklarının pasaportları iptal edilmesin maddesi getirdiler.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, torba yasanın ilk maddesiyle, hükümetin “iş kuran vekil çocuklarına diplomatik pasaport” hakkını gündeme getirdiğini ifade etti.

CHP’li vekiller, ilgili maddenin torba yasadan çıkarılması için önerge verdi.

Utku Çakırözer, “AKP hükümeti, iş kuran milletvekili çocuklarına diplomatik pasaport verilmesi için yasa getirdi. CHP olarak TBMM plan ve bütçe komisyonunda bu ayıba karşı çıktık.

Bu eşitsizliğe ve ayrımcılığa herkes dur demeli” ifadesini kullandı. Torba yasanın ilgili maddesinde, “öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesi” yer alıyor.

Mevcut sistemde, anne ya da babasından dolayı çocukların kazandıkları pasaport hakkı, çalışmaya başladıklarında otomatik olarak iptal ediliyor.