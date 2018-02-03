İrfan Değirmenci: Kadınlar endişeli.. Bize öngördüğünüz gelecekte kadınlara yer var mı acaba?

Baskılar nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kalan TV habercisi İrfan Değirmenci, bu akşam katıldığı Halk Arenası programında önemli açıklamalarda bulundu. Değirmenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖSO'yu Kuvayı Milliye ile eş tutmasının yanlış olduğu ifade etti. Kuvayı Milliye deyince aklına gelen önemli ve değerli kadın isimlerden örnekler veren Değirmenci, "Kadınlar endişeli.. Bize öngördüğünüz gelecekte kadınlara yer var mı acaba?" diyerek sözlerini tamamladı.

TV habercisi İrfan Değirmenci, bu hafta konuk olduğu Halk Arenası programında gündemdeki olayları değerlendirdi.

Değirmenci’nin konuşmalarından satırbaşları şöyle;

“İstanbul Maltepe merkez camide cuma namazında bugün okunan hutbe “Ümmedin umudu oluyoruz yeniden.. Onlarca yıl eziyet çekti bu ümmet şimdi bakın okullarda seçmeli derste verebiliyorlar” diye hutbeyi okudu. Sonrada bu Afrin Harekatı’yla ilgili birkaç yorum da yaptı. Ümmetin gözünün bu bölgede olduğu ve yeniden Osmanlı’nın canlanacağına dair bir iki de söz söyledi. Allah kabul ettiyse kıldık namazları da çıktık.”

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“HAPSE ATIYORLAR, GÖZDAĞI VERİYORLAR, İŞİNİZDEN EDİYORLAR”

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın hapis yattığı şiir, “Minareler süngü, camiler kışla, müminler de asker” şimdi böyle bir psikoloji içinde “Ben de yurttaşım” dersen seni düşman belliyorlar. Ceza da veriyorlar. Hapse atıyorlar, gözdağı vermeye çalışıyorlar, işinizden ediyorlar. Devletin gücünü kullanıp ya da kraldan çok kralcılar yapıyor bunları. İşte bunlar birikiyor.. birikiyor.. birikiyor.. ”

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“KUVAYI MİLLİYE DEYİNCE AKLIMA GELEN İSİMLERİ SAYİM”

“Kuvayı Milliye deyince benim aklıma gelen isimleri sayayım…

Benim aklıma Fatma Seher Erden gelir “Karafatma” diye bilinir. 300 kişilik Kuvayi Milliye çetesi ile İzmit, Bursa, Adapazarı ve Bilecik’te Yunan ordusuna büyük kayıplar verdirmiş bir kahraman kadın…

Onbaşı Halide Adıp Adıvar gelir benim aklıma.. Şerife Bacı gelir benim aklıma.. Kamacı Fatma gelir.. Çete Emir Ayşe gelir, Göldesti Makbule gelir.. Tayyar Rahime gelir.. Nezahat Onbaşı gelir.. Binbaşı Ayşe.. Kılavuz Hatice.. Süreyya Sülün hanım.. Halime Çavuş.. Satı Çırpan Türkiye’nin ilk 18 kadın vekillerinden biri..

Kadınlar endişeli.. Bize öngördüğünüz gelecekte kadınlara yer var mı acaba?”