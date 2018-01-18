Isparta şehitlerimizin cenazeleri yürekleri dağladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın cenazeleri memleketlerinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞEHİT BİNBAŞI ÜMİT KARAMUSTAFA’YI ORDU’DA 10 BİN KİŞİ DUALARLA UĞURLADI

Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın cenazesi, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın cenazesi, ikindi namazı öncesi tören için Fatsa Hükümet Konağı önüne getirildi.

Buradaki törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polisler, askerler, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Bakan Nurettin Canikli ve Bakan Numan Kurtulmuş, şehidin babası Sebahattin Karamustafa ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin eşi Meryem Karamustafa, kızları Öykü (11) ve Masal (7) Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Nezaket Karamustafa da “Oğlum canım yavrum beni bırakıp nereye gidiyorsun?” diye ağıt yakarak ağladı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Binbaşı Ümit Karamustafa’nın cenazesi, Asri Mezarlık’taki Şehitlik’te gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ ŞAHİN ODABAŞI 4 BİN KİŞİ TARAFINDAN UĞURLADI

Şehit Yüzbaşı Odabaşı’nın cenazesi törenle yaklaşık 4 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı için Altınordu Ulu Camii’de tören düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polis, askeri erkan, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi İnci ile babası Mehmet Şefik Odabaşı güçlükle ayakta durdu. Şehidin eşi Özlem Odabaşı da kucağında küçük oğlu Rüzgar ile törene katılıp taziyelerle teselli bulmaya çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ali Şahin Odabaşı’nın cenazesi Eskipazar Garnizon şehitliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER KADİR ARLI ESKİŞEHİR’DE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı, Eskişehir’de toprağa verildi. Şehidin eşi ve 8 yaşındaki kızı törende gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Astsubay Arlı’nın cenazesi, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’ndaki törenin ardından Reşadiye Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili eski bakan Nabi Avcı, şehidin annesi Hava Narlı, Türkçe öğretmeni olan eşi Berna Arlı, kızı Duru Arlı, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin eşi Berna Arlı, kızı Duru’ya sarılıp gözyaşı döktü. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Duru Arlı, babasının tabutunu öpüp gözyaşı döktü. Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin tabutu daha sonra cenaze aracına konuldu. Berna Arlı ile kızı Duru Arlı cenaze aracındaki şehidin tabutuna elleriyle dokundu.

Şehit astsubay daha sonra götürüldüğü Eskişehir Hava Şehitliği Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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