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Kaçaklar ‘İstanbul’ diye Kars’ta bırakıldı

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu 92 kaçak, 'Burası istanbul' denilerek, Kars yakınlarında bir arazide bırakıldı.

android-time 17:16 22 Şubat 2018
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Kaçaklar ‘İstanbul’ diye Kars’ta bırakıldı
İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu 92 kaçak, 'Burası istanbul' denilerek, Kars yakınlarında bir arazide bırakıldı.

Yasa dışı yollarla geldikleri Van´dan İstanbul´a gitmek için anlaştıkları kamyon şoförü tarafından Kars´a yakın bir arazide bırakılan 92 kaçak, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN 92 AFKAN UYRUKLU GÖÇMEN, KARS'TA YOL KENARINDA BIRAKILDI.

YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN 92 AFKAN UYRUKLU GÖÇMEN, KARS’TA YOL KENARINDA BIRAKILDI.

Kars-Digor yolunda yol kenarındaki yabancı uyruklu vatandaşların yürüdüğünü görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları toplayarak bir araya getirdi. Soğuk hava nedeniyle bazı kaçakların üşüdüğü görüldü.

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Polislerin incelemesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 92 Afganistan uyruklu kaçak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Son güncelleme: android-time 17:1822.02.2018
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