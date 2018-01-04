Karısını başka bir erkekle yakalayınca dehşet saçtı

Üsküdar'da başka bir erkekle yakaladığı karısını bıçakla yaralayan ve yanındaki adamı öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Üsküdar’da iddiaya göre karısını başka bir erkekle yakalayan M.A cinnet geçirmiş, ardından karısı B.A. ve yanındaki Mahmut Çütcü’yü bıçaklamıştı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Çütcü hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı koca M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada da kontrolden geçirilen cinayet zanlısı koca adliyeye sevk edildi.

M.A.’nın olayı gördüğü iddia edilen çalışanı da emniyete gelerek ifade verdi. İfadesine başvurulan çalışan, M.A. ile birlikte emniyetten çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (İHA)