Kayseri’de aç kurtların saldırısına uğrayan köpeğin iskeleti kaldı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde aç kalan kurtlar mahalleye inerek, kapıda zincirle bağlı olan köpeği parçalayarak yediler.

Bünyan İlçesi Akmescit Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda 70 yaşındaki Bekir Atsız'ın evinin bahçesinde bağlı köpek, mahalleye inen kurtların saldırısına uğradı. Gelen sesler üzerine pencereden bakan Bekir Atsız, 3 kurdun, bahçede zincirle bağlı köpeğe saldırarak telef ettiklerini, korkudan dışarı çıkamadıklarını, kurtların köpeği zincirden çıkarıp 10-15 metre uzağa götürüp orada yediklerini anlattı.

Parçalanmış ve sadece iskeleti kalan köpeğin fotoğraflarını çeken Ekrem Cihan isimli vatandaş bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Cihan, “Köy kenarında kurt çoğalmaya başladı. Bir haftada zincire bağlı 3 köpeği yemişler. Bu fotoğraftaki köpek Bekir Atsız'ın köpeği. 4 veya 5 tane kurt görenler var. Ona göre dikkatli olun. Ahırların kapısını açık bırakmayın” diye mahalleliyi uyardı.

İHA