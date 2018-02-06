Kocaeli’nde parfüm fabrikasında büyük yangın!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikasında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 buçuk süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre fabrikada yaklaşık 70 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın Kocaeli Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Parkim Parfüm Fabrikasında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre 21.15 sıralarında henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangının büyüklüğü nedeniyle Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 buçuk saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada yaklaşık 70 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman büyük patlamaların yaşandığı fabrikada alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

AFAD ve KBRN ekipleri ölçümler yaptı

Yangın alanına hızla gelen jandarma ekipleri ise yangın yerini 500 metrelik çembere alarak araç ve yaya geçişlerine izin vermedi. Daha sonra ise olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve KBRN ekipleri de sevk edildi. Patlamaların yaşandığı alana gelen ekipler, olası kimyasal sızıntı riskine karşı ölçümler yaptı. Ölçümler sonunda ise bir risk unsuruna rastlanmadı. AJANSLAR