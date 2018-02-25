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Konya’da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Konya’da 8 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

android-time 03:16 25 Şubat 2018
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Konya’da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Konya’da 8 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Selçuklu Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre Yunus Emre K. yönetimindeki 42 HU 317 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken Selman K. yönetimindeki 42 DSG 75 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Kazanın ardından 6 araç daha kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından 35 KTC 72 plakalı otomobilde bulunan İlayda N.(17) Aleyna Mine. N.(15) yaralandı.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan 8 aracın karıştığı kazada bir otomobilin başka bir otomobilin kaputunun üzerine çıkması dikkat çekti.

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Kazaya karışan araç sürücüsü İsmail Bakır, “Biz en arkadaki aracız. Zaten hız sınırı 70 bizde aşağı yukarı o sınırdaydık. Gözümüzü açıktık bir ses geldi vurmuşuz. Ama Allahtan can sağlımız yerinde. O nasıl oldu onu bizde anlamadık o kadar süratli de değildik. Muhtemelen kaldırıma çıkınca o yataylıktan öndeki aracın altına girdi bizim aracın ön tarafı” şeklinde konuştu.

Kaza yapan araçların cadde üzerinden çekilmesinin ardından cadde araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 03:1825.02.2018
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