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Konya’da ulaşıma kar engeli

Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya'yı Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve  Adana'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

02:1219 Ocak 2018
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Konya’da ulaşıma kar engeli
Konya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya'yı Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve  Adana'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

Konya’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir İlçesi’nde Konya- Antalya karayolunun her iki istikametinde ulaşıma kapandı. Sadeci zincirli olan araçlara için verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar ise dinlenme tesislerinde bekletildi.

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Konya’yı Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta’ya bağlayan karayolları da yine kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda araç ise zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkıp maddi hasarlı kazalara neden oldu.

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KARAMAN’DA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ 

Kar ve tipi Konya’da olduğu gibi Karaman’da etkisini gösterdi. Valilik tarafından Karaman merkez ve merkeze bağlı taşımalı sistemle eğitime bugün (19 Ocak Cuma) olmak üzere 1 gün ara verildi. Karaman- Mersin karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. DHA

Son güncelleme: 02:1319.01.2018
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