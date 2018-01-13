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Marmaris’te kartpostallık dolu manzarası!

Marmaris'te dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe sakinleri bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, soysal medyada paylaştı.

22:1313 Ocak 2018
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Marmaris’te kartpostallık dolu manzarası!
Marmaris'te dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe sakinleri bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, soysal medyada paylaştı.

Marmaris’te öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağışı başladı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yaklaşık 5 dakika boyunca fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Turistik İçmeler Mahallesi’ndeki Altın Sahili dolu yağışıyla birlikte beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Seyir tepesinde araçlarında manzara izleyen vatandaşlar, yaşanan kısa süreli güzelliği, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada ‘Cennet Marmaris. Bir günde dört mevsim’ yorumuyla paylaştı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Tekrar başlayan yağmur sonrası dolunun yarattığı manzara kayboldu.  İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Son güncelleme: 22:1513.01.2018
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