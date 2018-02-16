Son dakika haberi… Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar verildi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar çıktı. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

6 İSME DE MÜEBBET

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül’e “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

SON SÖZLERİ…

Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, “Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadı benim masumiyetimi göstermektedir. Mehmet Altan'a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz AYM kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihat çerçevesinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

“YÜZLERCE KEZ YARGILANDIM”

Ahmet Altan ise, “Ben yüzlerce kez yargılandım. Askeri vesayet, 28 Şubat davalarında ve DGM denilen ucubelerde yargılandım. İlk defa Anayasa suçu işleyen mahkeme ile karşı karşıyayım, Bildiğim kadarıyla ne Osmanlı, ne Cumhuriyet tarihinde bunun bir benzeri yok. Bu hukuk dışı, yasa dışı Anayasa dışı eylemlerden yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır” diye konuştu.

“HEPİMİZİN SIĞINAĞI EVRENSEL HUKUKTUR”

Mehmet Altan da, “18 aydır beni gizemli delil tanımlamasıyla cezaevinde tutan anlayışa AYM, 3 kez hak ihlali kararı verdi. Yüce Divan yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım. Hepimizin sığınağı evrensel hukuktur. Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür. Sizin benimle ilgili vereceğiniz karar Anayasayı yok sayma noktasındaki ürkütücü resmi ya karartıp korku filmine çevirecek ya da umut serpintisi ile aydınlatacak” şeklinde konuştu.

İSTENEN CEZALAR

FETÖ’nün medya yapılanması kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin savcı mütalaasını geçtiğimiz yıl Aralık ayında açıklamış; Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.