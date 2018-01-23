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O ilçe ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Terör örgütlerine karşı Afrin'e yapılan 'Zeytin Dalı Operasyonu' nedeniyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırı 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Bu karar sınır bölgelerindeki camilerden anons edilerek vatandaşlara duyuruldu

23:2723 Ocak 2018
Haberler Gündem
O ilçe ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Terör örgütlerine karşı Afrin'e yapılan 'Zeytin Dalı Operasyonu' nedeniyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırı 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Bu karar sınır bölgelerindeki camilerden anons edilerek vatandaşlara duyuruldu

Bu bölgede gazetecilerin görüntü alması ve röportaj yapmasının yasakladığı belirtilen Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

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“Valilik Makamının 23.01.2018 tarih ve İl Yazı İşleri Müdürlüğü 3862 sayılı emirleri ile ilçemiz hudutları içerisinde bulunan Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazisi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü yolları) ve Sucu (Sucu Köyü yolları) bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00’den başlayıp 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00’de bitecek şekilde (15 gün süre ile) Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiş olup 24 Ocak/7 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır.”

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Öte yandan bu karar sınır bölgelerindeki camilerden anons edilerek vatandaşlara duyuruldu, ayrıca anonsta halkın da sınır bölgesine gitmemesi, yemek ve gıda yardımının kabul edilmeyeceği bildirildi.

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