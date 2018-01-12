Özdil: Nuh mesaj attı, programı izliyor

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la Halk Arenası’nın bu haftaki bölümü yıllarca unutulmayacak.
Programın konuğu, ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek’in Nuh’un gemisiyle ilgili sözlerine değinen Özdil, “Nuh bana mesaj atmış programı izliyor. Aslında Nuh nükleer gemi yapacağına Bünyamin Sürmeli’yi seyretseydi selden, tufandan haberi olacaktı” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın bu sözleri izleyicileri kahkaya boğdu.
TRT’de yayınlanan bir programda “Nuh tufanı” üzerine ilginç açıklamalara damga vuran Yavuz Örnek, Nuh tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü ileri sürmüştü. Yine Yavuz Örnek, Hz. Nuh'un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını belirtmişti.