Özdil: Nuh mesaj attı, programı izliyor

Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'nin en güvenilen kişisi Gazeteci Yazarı Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk oldu. TRT’deki bir programa katılan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in "Hz. Nuh ile oğlu cep telefonuyla konuştu" iddialarına değinen Özdil, akademisyeni tiye alarak, "Nuh bana mesaj attı, programı izliyor" dedi.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la Halk Arenası’nın bu haftaki bölümü yıllarca unutulmayacak.

Programın konuğu, ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek’in Nuh’un gemisiyle ilgili sözlerine değinen Özdil, “Nuh bana mesaj atmış programı izliyor. Aslında Nuh nükleer gemi yapacağına Bünyamin Sürmeli’yi seyretseydi selden, tufandan haberi olacaktı” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın bu sözleri izleyicileri kahkaya boğdu.

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TRT’de yayınlanan bir programda “Nuh tufanı” üzerine ilginç açıklamalara damga vuran Yavuz Örnek, Nuh tufanı esnasında Hz. Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü ileri sürmüştü. Yine Yavuz Örnek, Hz. Nuh'un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını belirtmişti.