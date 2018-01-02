‘Sakalsız erkekten tahrik olan cemaatten’ DSİ’li propaganda!

Masum Bayraktar öncülüğündeki Fatih Medreseleri, devletin inşa ettiği Suriye’deki çadırkent için kendilerine ait olan FM TV isimli kanaldan yardım topluyor. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) iş makinelerinin üzerine çıkan cemaat üyeleri arazinin kendilerine ait olduğunu söylüyor.

Sakalsız erkeklerin kadından ayırt edilemediğinin söylendiği İslamcı Fatih Medreseleri'nin kanalı FM TV'de bir skandal daha yaşandı. Cemaat üyeleri, devletin inşa ettiği Suriye'deki çadırkenti kendi yardımları gibi gösterdi. Kızılay, AFAD ve İHH'nın, Suriye İdlib'te inşa ettikleri çadırkent projesini, kendilerininmiş gibi göstererek bağış toplayan cemaatin üyeleri ayrıca devlete ait iş makinelerinin üzerine çıkıp poz verdi.

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan araçların üzerinde kurumun ismi yazıyor. FM TV isimli kanalda yayınlanan haber bülteninde özel haber olarak verilen görüntülerde arazinin de kendilerine ait olduğunu iddia eden şahıslar vatandaşlardan yardım etmesini istiyor.

UMREDE KAVGA ETTİLER

Son dönemde skandallarla gündemden düşmeyen cemaat üyeleri İsmailağa Cemaati’ne bağlı olduğu iddia edilen grupla kavga etmiş onlarca kişi yaralanmıştı. Bu skandalın ardından FM TV ekranlarında cemaatin lideri konumunda olan Masum Bayraktar sakalla ilgili açıklamaları ile gündeme gelmişti. Bayraktar, programda erkeğin kadından ayrılması için sakal bırakması gerektiği belirtilirken “Sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin, Allah muhafaza başka düşünceye girersin…” sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.