Son dakika haberi… Başbakan’dan kritik taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin, AKP kapalı grup toplantısının ardından taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin, AKP kapalı grup toplantısının ardından taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taşeronlarla ilgili çıkardığımız düzenlemenin detayları anlatıldı. (KİT'lerle ilgili durum) Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak” dedi.

MHP İLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Başbakan Binali Yıldırım, AKP ile MHP İttifak Komisyonunun yapacağı toplantıya ilişkin, “Görüşsünler bir bakalım. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Yıldırım, Kanal İstanbul’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilişkilendirilmesiyle ilgili olarak “Montrö, boğazları ilgilendiriyor. Tamamen boğazlardaki geçiş, gemi trafiği rejimini düzenleyen bir anlaşma. 1936’da yapılmış ve bütün boğazlardaki giriş, çıkışları, ticari gemileri, diğer gemileri kapsayan bir anlaşma. Kanal İstanbul ise yeniden yapay olarak oluşturucak bir su yolu. Dolayısıyla buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil” dedi. Ajanslar