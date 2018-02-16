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Son dakika haberi… İzmir’de eğitim uçağı düştü: İki şehit

İzmir Çiğli İkinci Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan SF-260D tipi eğitim uçağı kalkışından 23 dakika sonra düştü. Uçakta bulunan Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

11:3516 Şubat 2018
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Son dakika haberi… İzmir’de eğitim uçağı düştü: İki şehit
İzmir Çiğli İkinci Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan SF-260D tipi eğitim uçağı kalkışından 23 dakika sonra düştü. Uçakta bulunan Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından bu sabah saat 10.26'da tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan SF-260D eğitim uçağının saat 10.49 civarında radar irtibatı kesildi. Kısa bir süre sonra uçağın düştüğü ve içerisindeki 2 pilotun şehit olduğu tespit edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti üzerine havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağın enkazına ve iki 2 pilotun naaşlarına ulaşıldı. Kaza kırım ilk değerlendirme heyeti bölgeye giderek olay inceleme faaliyetlerine başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

DHA düşen uçağa ilişkin bu görseli servis etti.

Düşen uçağın SF-260D tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

TSK’dan olayla ilgili yapılan ilk açıklamada “16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26'da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.” denildi.

 

MEZUN PİLOTLARA EĞİTİM VERİLİYORDU
İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Eğitim Merkezi Komutanlığı envanterindeki SF-260D uçakları eğitim uçağı olarak kullanılıyor. Türk Hava Kuvvetleri, pilotlarını sırasıyla; önce Hava Harp Okulunda dört yıllık akademik eğitim içerisinde, T-41D uçakları ile özendirici uçuş, planör, paraşüt/parasail eğitimine, mezuniyetten sonra Türk Hava Kuvvetleri Pilot Eğitim Sistemi'nin temeli olan pilotaj eğitimini almak üzere İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Eğitim Merkezi Komutanlığı envanterindeki SF-260D uçaklarında Başlangıç Uçuş Eğitimi, KT-1T uçaklarında Temel Jet Eğitimi ve T38A Jet uçaklarında Tekâmül Jet Eğitimi'ne tabi tutuyor.

 

 

Son güncelleme: 17:0216.02.2018
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