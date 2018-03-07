Son dakika haberi… Kılıçdaroğlu’nun iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği ve gözaltındayken hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada Gökhan Açıkkollu’nun “işkence ile öldüğü iddialarının örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Başsavcılık açıklamasında Gökhan Açıkkollu'nun “FETÖ'nün Emniyet yapılanmasında polislerden sorumlu olduğu” iddia edildi. Açıklamada darbe girişimi sonrası gözaltına alınan bazı polislerin ifadeleri kapsamında genişletilen soruşturmada ulaşılan kişilerin ifadelerinde Gökhan Açıkkollu'nun 15 Temmuz gecesi “Tanklara yolu açın” talimatı verdiğini söylediği vurgulandı.

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EŞİ HAKKINDA DA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu'nun eşi Mümüne Açıkkollu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Gökhan Açıkkollu'nun örgütün Emniyet yapılanmasında “Müdür” sıfatıyla polislerden sorumlu olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında Gökhan Açıkkollu'nun örgüt içinde “Ayhan” kod adını kullandığının tespit edildiği belirtildi.

BANK ASYA HESAPLARINDA ARTIŞ

İddianamede, Gökhan Açıkkollu'nun 15 Temmuz gecesi polis Habib E'ye “darbecilere yardımcı olunması” talimatı verdiği ifade edildi. Soruşturma aşamasında hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu ile ilgili takipsizlik kararı verildiği ve şahsın örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Mümine Açıkkollu'nun da Bylock kullanıcısı olduğu belirtilirken, örgütün finans kuruluşu Bank Asya hesabında artış olduğu kaydedildi.

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15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Mümine Açıkkollu hakkında “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor. İddianamede, ”Mümüne Açıkkollu atılı suçu işlediği, hakkında eşi Gökhan Açıkkollu’nun ölmesi ve bakıma muhtaç küçük yaşta çocuğunun olması nedeniyle ölçülü olacağı değerlendirilen adli kontrol tedbirinin uygulandığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanılıyor.