Son Dakika… Reyhanlı’ya bir roketli saldırı daha!

Roketlerin hedefi olan Reyhanlı'dan bir son dakika haberi daha geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, bir kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha düştü. Son saldırının ardından Hatay Valisi, "4'ü ağır 37 yaralımız var" dedi.

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatıldığı Suriye’nin Afrin bölgesinden Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde akşam saat 18:30 sularında bir roketli saldırı daha düzenlendi.

Gelen son dakika bilgisine göre ilk roketin düştüğü Atatürk Caddesi’ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine düşen roket bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi’ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin düştüğü bölge ise araştırılıyor.

Roketlerin düştüğü bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi.

Reyhanlı’ya gün içerisinde 3 roket düşmüş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Reyhanlı’ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket düşmüş oldu.

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VALİ ATA: 37 YARALIMIZ VAR

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesinde Afrin bölgesinden yapılan ilk roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti.

Vali Ata hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 5 farklı bölgeye roket atılması sonucunda 37 kişinin yaralandığını, 31’inin ayakta tedavi edildiğini söyledi.6 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğunu, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

HATAY VALİLİĞİ: REYHANLI’YA 11 ROKET DÜŞTÜ; 1 ÖLÜ, 47 YARALI

Hatay Valiliği’nce, Reyhanlı’ya düşen roketlerle ilgili gece saatlerinde yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 11 roketin 9´unun ilçe merkezine, 2´sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi: “Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen; saat 15.28´de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9´u ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 2´si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. Saat 15.28´de ilçe merkezine düşen 6 adet füze ile saat 18.40´da yine ilçe merkezine olmak üzere düşen 3 adet füzenin infilak etmesi sonucu; 30’u Türk vatandaşı, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 47 kişi yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir. 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.” Ajanslar