Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da çıplak gözle izlendi. Tüm doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Ay, normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük gözlemlendi.

Ay'ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı bugün, yeni yılın ilk gününde Dolunay’ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu “Süper Ay” İstanbul semalarında kendini gösterdi.

Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan da izlendi. ‘Süper Ay” olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Güneşin batması ile 18.00’den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

Özellikle İstanbul’un incisi Boğaz’a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay’ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise ‘Süper Ay’ ile özçekim yaptı.

TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI

Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen ‘Süper Ay’ seyirlik görüntüler oluşturdu.

Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında 2 Ocak’a kadar izlenebilecek. AJANSLAR