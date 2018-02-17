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Televizyonda anlattı cinayet çözüldü

İstanbul Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş'ın  cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi. Ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.'nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü. Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.

17:1517 Şubat 2018
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Televizyonda anlattı cinayet çözüldü
İstanbul Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş'ın  cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi. Ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.'nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü. Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.

Sultançiftliği’nde 21 Ocak’ta evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Sabri Altunbaş (41), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.’nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü.

TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI

Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.

Polis, Safiye Ü.’nün yakınlarının  da ifadelerine başvurdu. İfadeler doğrultusunda öldürülen Sabri Altunbey’in Safiye Ü. ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Safiye Ü.’nün kocası  Arif Ü.’nün Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan  şüpheli yakalanarak İstanbul’a getirildi. Polisteki ifadesinde Altunbey’i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen  Arif Ü.  adliyeye sevk edildi. Arif Ü. ile birlikte kardeşi Recep Ü.’ de adliyeye gönderildi. DHA

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