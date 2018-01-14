Son dakika: Trabzon’da uçak pistten çıktı! Kurtarma çalışmaları başladı

Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde denizden ve havadan çekilen görüntüler nasıl bir faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Pistten çıkan uçağın Karadeniz'in serin sularına yaklaşık 25 metre kala durduğu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uçağın pistten çıkmasıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait ‘PC8622’ sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplananlar da üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor. Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı’nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Pistten çıkan uçak havadan görüntülendi

Pegasus Havayolları’nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçak ve kaza yeri günün ağarması ile havadan görüntülendi.

Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülendi. Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi.

UÇAK DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Pisten çıkarak toprağa saplanan uçak, DHA tarafından denizden görüntülendi. Kaza yapan uçağın pistin alt kısmındaki dik yamaçta denize yaklaşık 25 metrelik mesafe kala durduğu görüldü.

Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı. İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.

anı sabah saat 09.00’dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı. Trabzon-İstanbul seferleri Pegasus Havayolları’na ait uçak Trabzon Havalimanı’ndan havalandı. Uçağın sabah saat 06.00’da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.