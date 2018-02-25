Traktörünün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Saruhanlı’ya bağlı Sarıçam Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Halil Ç. (46) idaresindeki 16 BKB 55 plakalı traktör, yağan yağmur sonrası çamurlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Halil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Halil Ç.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Son güncelleme: 03:3425.02.2018