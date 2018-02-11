TSK son dakika haberini duyurdu: Afrin’de bir asker daha şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada “Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.” denildi.
Şehit askerlerin 9’u aynı birlikten
Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda dünden bu yana şehit olan 12 askerden 9’unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. 25 Ocak tarihinde, şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası’ndan törenle uğurlanmıştı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 22’nci gününde, dün, ikisi düşürülen helikopterde, 9’u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken bu sabah gelen acı haberler sayı 12’ye yükseldi. Dün şehit düşen askerlerden 9’unun Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yaptığı ortaya çıktı. Şehit askerler Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 208 komando, 25 Ocak günü ailelerinin de katıldığı törenle bölgeye uğurlanmıştı.