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TSK son dakika haberini duyurdu: Afrin’de bir asker daha şehit oldu

Dün 11 askerin şehit olduğu Zeytin Dalı Harekâtı'nın 23. gününde bir acı haber daha geldi. TSK'dan yapılan açıklamada bir kahraman askerimizin daha şehit oldu belirtildi. Şehit olan 12 askerin 9'unun aynı birlikten olduğu ortaya çıktı

11:0411 Şubat 2018
Haberler Gündem
TSK son dakika haberini duyurdu: Afrin’de bir asker daha şehit oldu
Dün 11 askerin şehit olduğu Zeytin Dalı Harekâtı'nın 23. gününde bir acı haber daha geldi. TSK'dan yapılan açıklamada bir kahraman askerimizin daha şehit oldu belirtildi. Şehit olan 12 askerin 9'unun aynı birlikten olduğu ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada “Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.” denildi.

Şehit askerlerin 9’u aynı birlikten

Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda dünden bu yana  şehit olan 12 askerden 9’unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. 25 Ocak tarihinde, şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası’ndan törenle uğurlanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 22’nci gününde, dün, ikisi düşürülen helikopterde, 9’u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken bu sabah gelen acı haberler sayı 12’ye yükseldi.  Dün şehit düşen askerlerden 9’unun Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yaptığı ortaya çıktı. Şehit askerler Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 208 komando, 25 Ocak günü ailelerinin de katıldığı törenle bölgeye uğurlanmıştı.

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Son güncelleme: 14:0511.02.2018
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