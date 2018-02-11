TSK son dakika haberini duyurdu: Afrin’de bir asker daha şehit oldu

Dün 11 askerin şehit olduğu Zeytin Dalı Harekâtı'nın 23. gününde bir acı haber daha geldi. TSK'dan yapılan açıklamada bir kahraman askerimizin daha şehit oldu belirtildi. Şehit olan 12 askerin 9'unun aynı birlikten olduğu ortaya çıktı