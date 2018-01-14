Uludağ, tatilcilerin akınına uğradı

Uludağ, hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezlerinde kızaklara binen gençler, gönüllerince kaydı. Bir ve ikinci bölgedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60´ın üzerinde bulunduğunu belirten Karinna Otel Operasyon Müdürü Harbi Türk, şöyle dedi:
“Geçen yılın Kasım ayında yağdı kar. Hatta yeni yıla karlı girdik Uludağ´da. Bereketli başladık bu sezona. Önümüzdeki hafta sonu okullar yarı yıl tatiline giriyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar bekliyoruz. Sömestrede doluluk oranının yüzde 80´i bulacağını tahmin ediyoruz. Günü birlik turistlerin Uludağ´a büyük ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor.”
Sarıalan Bölgesi’nde esnaf, Ramazan Korkmaz, “Geçen yıl bugünlerde Uludağ´da kar daha fazla idi. Kar yağarsa daha iyi olacak. Gelen müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Sömestrede doluluk oranının artacağını umuyoruz” diye konuştu.
Uludağ´da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kübra Çelik, Uludağ’ın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Hemen hemen her sezon Uludağ geliyorum. Çok muhteşem bir yer. Bol bol kayak yapıyorum” dedi. (DHA)