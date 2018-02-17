Ünlü iş adamına FETÖ’den yakalama kararı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Elvan Gıda'nın sahibi hakkında da yakalama kararı çıktığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatından sonra Bank Asya’ya para yatırılmasıyla ilgili operasyon düzenledi.

Farklı adreslere düzenlenen baskınlarda, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, yardımcıları Süber Çiçek ve Kazım Taycı’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Birliğin, FETÖ elebaşının talimatı sonrasında, BankAsya’ya 27 Ocak’ta 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014’te, 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı gerekçesiyle başlatıldığı öne sürülmüştü. O dosya kapsamında ünlü işadamı olan Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Kadiroğlu’nun aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi.