Bu seks robotu şakalara gülüyor, bulaşık yıkıyor

En 'insansı' seks robotunu piyasaya çıkarmaya hazırlanan Çin-Dalian merkezli EXDOLL şirketinin, bu yıl içerisinde satışa çıkması beklenen seks robotları, basit konuşmaları anlayıp cevap verebiliyor, şakalara gülüyor, yüz ifadeleri ile tepki verebiliyor... Aynı zamanda bulaşık makinesini çalıştırmak gibi küçük ev işlerini de yapabiliyor.

Her yıl fiyatı 4.000 ila 20.000 yuan (yaklaşık 650-320 $) arasında değişen, yaklaşık 5.000 adet özelleştirilmiş seks robotu üreten EXDOLL şirketinin, hem yurt içi hem de yurtdışındaki müşterileri çoğunlukla 20-60 yaşları arasındaki erkeklerden oluşuyor… Robot satın alanların yüzde 10’unu ise kadınlar oluşturuyor.

EXDOLL, gelecekte ürünlerine daha fazla işlev ekleyerek akıllı bir kahya, eğitim robotu, yaşlılara eşlik eden bir robot ya da bir şirket resepsiyonisti veya pazarlama temsilcisi gibi tasarımları da içeren ve insanlara hizmet edebilecek bir insansı robot yaratmayı planlıyor.

RUPTLY